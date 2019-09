Addio a Busbee, il cantautore e produttore country aveva 43 anni

E’ morto, all’età di 43 anni, Busbee, cantautore e produttore attivo soprattutto nell’ambito della country music. Secondo diverse fonti, alcuni mesi fa gli era stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello.

Busbee - il cui vero nome era Michael James Ryan - ha lavorato con una serie di grandi artisti della musica country, tra cui Maren Morris, Garth Brooks, Lady Antebellum e Keith Urban. Busbee è co-autore di "H.O.L.Y." della Florida Georgia Line e alcune canzoni dell'album di Keith Urban “Ripcord” e dell’esordio discografico di Morris, “Hero”.

Nel 2016, di Busbee, Rolling Stone Country scriveva che iniziò con il jazz prima di passare al country. Una volta disse:

Passò poi al country su raccomandazione di un collega cantautore, ma ha lavorato anche per artisti pop come Kelly Clarkson, Pink, Shakira e Christina Aguilera. Disse ancora:

“Quando facevo jazz, mi dicevo, ‘Ecco una tela di 20 piedi per 20 piedi, puoi usare qualsiasi pennello, qualsiasi tipo di vernice, qualsiasi colore, qualsiasi cosa, puoi persino non dipingere!’. Con il country e il pop, è come, ‘Ecco un pennello, un colore e una tela da sei pollici per sei pollici: fammi sentire qualcosa’. Adoro la sfida di fare una cosa così”.