Di quando David Bowie mostrò il pene a Debbie Harry

Il primo ottobre esce il libro autobiografico di Debbie Harry “Face Me”. In un estratto pubblicato dal Sunday Times, la leader dei Blondie descrive un episodio che ha per protagonista David Bowie.

Come scrive Debbie, le misure del pene del musicista britannico erano note, ed era altrettanto noto che non si faceva scrupolo di mostrarlo, indifferentemente a uomini e donne. E a proposito di ciò ricorda:

“Una volta David e Iggy (Pop) stavano cercando della cocaina. Il loro contatto a New York era morta improvvisamente e loro erano fuori. Un amico mi aveva dato un grammo che, a malapena, avevo toccato. A me non importava troppo della coca, mi rendeva nervosa e mi colpiva la gola. Quindi sono andata di sopra con la mia bella quantità di cocaina e loro se la sono tirata in un colpo solo. Dopo essersela tirata, David ha tirato fuori il cazzo, come se fossi l’addetto ufficiale al controllo del cazzo o qualcosa del genere. Dato che ero in una band tutta maschile, forse hanno pensato davvero che fossi la donna al controllo dei cazzi”.