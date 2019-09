Andrea Bocelli: l’album “Sì forever: The diamond edition” esce l’8 novembre

Il prossimo 8 novembre il tenore Andrea Bocelli pubblicherà su etichetta Sugar una versione speciale del disco “Sì” (qui la recensione), uscito nel 2018.

L'album “Sì forever: The diamond edition” sarà anticipato dalla canzone “Return to love” in collaborazione con Ellie Goulding, in uscita il 3 ottobre, di cui Bocelli ha detto:

Ogni amore è speciale e tuttavia segue sempre la stessa legge: lo stesso amore che fa crescere il seme, fa fiorire il fiore. Questa canzone imita il risveglio del cuore, la consapevolezza di una rinnovata capacità di amare.

Quello con la popstar britannica non sarà l’unico duetto contenuto nella nuova edizione dell’ideale seguito di “Andrea” del 2004: l’album includerà la canzone “Dormi Dormi Lullaby” del tenore con Jennifer Garner.

La tracklist di “Sì forever: The diamond edition” si completerà di altri inediti come “Alla gioia” - un omaggio per il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven - e “Ragazzo mio”, e presenterà una nuova versione del brano “Il mare calmo della sera”, oltre alle collaborazioni con artisti internazionali tra cui Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Matteo Bocelli.

Andrea Bocelli sarà impegnato in un tour nel Regno Unito dalla fine del mese di settembre - con date a Birmingham, Glasgow, Belfast, Leeds e Manchester - e il prossimo 5 ottobre si esibirà nell’Aula di Palazzo Madama a Roma in occasione di un concerto benefico.

Ecco la tracklist e la copertina dell’edizione speciale di “Sì”:

“Alla gioia” (Ode to joy)

“Return to love” (con Ellie Goulding)

“Un rêve de libertè” (Versione in francese di “Ali di libertà”)

“Ragazzo mio” (Danny Boy)

“Il mare calmo della sera”

“Dormi dormi Lullaby” (con Jennifer Garner)

“Amo soltanto te” (con Ed Sheeran)

“If only” (con Dua Lipa)

“Fall on me”

“Un’anima”

“Miele impuro”

“Gloria the gift of life”

“Vertigo”

“I am here” (Versione in inglese di “Sono qui”)

“Ave Maria pietas”