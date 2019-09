Tekashi 6ix9ine potrebbe entrare nel programma di protezione dei testimoni

La scorsa settimana, Tekashi 6ix9ine è comparso in un tribunale federale di New York come testimone principale in un caso contro due ex membri dei Nine Trey Gangsta Bloods. Il rapper ha accettato di testimoniare nella speranza di ottenere una pena più leggera per le accuse di associazione a delinquere, possesso di armi da fuoco, traffico di droga e alla congiura per commettere un omicidio.

Come parte del suo patteggiamento, riporta il New York Times, il 23enne rapper probabilmente entrerà nel programma di protezione dei testimoni. Un ex funzionario dell’F.B.I. ha dichiarato al Times che anche una celebrità riconoscibile come lui può trovare l'anonimato nella protezione testimoni.

Ha detto l’ex agente Jay Kramer:

"Nonostante quanto siamo connessi e la fame per i contenuti sui social media in questo paese, ci sono luoghi in cui, se questo ragazzo si taglia i capelli e indossa abiti normali, nessuno saprebbe o si preoccuperebbe di chi sia".

Ciò detto, il Times crede che sia improbabile che l’agenzia federale di polizia penitenziaria che gestisce il programma di protezione dei testimoni pagherebbe per rimuovere i tatuaggi dal viso di 6ix9ine.

Al momento, può godere della protezione dell’isolamento dietro le sbarre. Quanto a lungo debba rimanere in carcere dipende dal procuratore distrettuale degli Stati Uniti e dalla sua intenzione di usarlo, o meno, come testimone in altri casi. Settimana scorsa, mentre era alla sbarra, 6ix9ine ha dichiarato di aspettarsi di tornare libero all'inizio del 2020.