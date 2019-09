Peter Frampton suona per la prima volta con Eric Clapton - VIDEO

Lo scorso 20 settembre, durante la prima delle due serate dell'edizione 2019 dell’Eric Clapton’s Crossroads Guitar Festival, tenutasi all'American Airlines Center di Dallas, in Texas, i presenti hanno assistito a una ‘prima’ assoluta.

Infatti, nonostante crediamo che ‘Slowhand’ nella sua interminabile carriera abbia avuto modo di esibirsi e incrociare lo strumento con un numero infinito di chitarristi, mai era accaduto che duettasse con Peter Frampton. Ora anche questa casella è stata barrata, i due a Dallas hanno proposto il classico dei Beatles "While My Guitar Gently Weeps".

Il brano, composto da George Harrison, è incluso nell’album del quartetto di Liverpool, pubblicato nel 1968, “The Beatles”, passato alla storia come ‘White Album’. Clapton, grande amico di Harrison, vi suonò in studio l’assolo di chitarra.

Prima dello show, Frampton aveva dichiarato:

"Sono onorato che mi abbia contattato e mi abbia chiesto di suonare. Ci conosciamo da anni ma questo è un grande momento per me".

Dopo le prime due canzoni del suo set di tre brani, "Georgia (On My Mind)" e "Do You Feel Like We Do", Frampton ha detto: