La rivelazione Fulminacci: l'anteprima della videointervista

Un disco d'esordio, "La vita veramente" (Maciste Dischi/Artist First), che ha messo d'accordo critica e pubblico. Una lunga serie di concerti che per tutta l'estate l'hanno visto suonare per la prima volta dal vivo le sue canzoni, dopo la sorprendente esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Premi che arrivano da ogni parte: il più importante è sicuramente la Targa Tenco per la categoria"Opera Prima", riconoscimento che in passato è stato assegnato ad artisti del calibro di Motta, Appino, Colapesce, Cristina Donà ed Elisa, e che il cantautore romano ritirerà al Teatro Ariston di Sanremo a ottobre. I traguardi che Fulminacci ha conquistato negli ultimi mesi valgono più di qualunque presentazione. Pochi giorni fa abbiamo incontrato la rivelazione del nuovo cantautorato italiano a Roma, in un posto davvero inusuale per un'intervista: il video completo arriverà su Rockol questo mercoledì, 25 settembre, alle ore 12. Qui sotto, intanto, ve ne proponiamo un'anteprima: buona visione!