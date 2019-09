Tekashi 6ix9ine: 'Cardi B è affiliata a una gang'

Stanno facendo parlare tutta la comunità hip hop statunitense le dichiarazioni di Tekashi 6ix9ine, il rapper che in questi giorni sta affrontando un processo per una serie di accuse che vanno dall'associazione a delinquere al traffico d'armi: nel corso della sua ultima deposizione la voce di "Gummo" ha identificato due colleghi - Jim Jones e Cardi B - come affiliati alla gang dei Nine Trey, associazione criminale americana ascrivibile alla sfera di influenza dei Bloods, la leggendaria gang losangelina storicamente opposta a quella dei Crips.

Daniel Hernandez ha spiegato alla corte di essersi rivolto ai Nine Trey per riparare a un'aggressione subita nel luglio dello scorso anno a Brooklyn, durante la qualie fu tenuto in ostaggio e rapinato sotto la minaccia di un'arma da fuoco: per farla pagare ai responsabili del gesto 6ix9ine avrebbe offerto 50mila dollari ai membri della gang per ripagare i suoi aggressori con la stessa moneta. Nel corso della testimonianza il rapper ha esplicitamente citato i nomi di Jim Jones e della star Cardi B come affiliati alla gang.

La rapper newyorchese, via social, in un primo momento ha ammesso di essere affialiata a una gang della galassia Bloods, i Brim, negando però di essere in qualsiasi modo coinvolta nelle vicende che hanno portato in carcere Hernandez: in un secondo momento la cantante - che già in un'intervista dell'aprile scorso a GQ aveva ammesso di essere legata al gruppo criminale - ha cancellato il proprio post, lasciando parlare il suo legale, che a TMZ ha smentito che la sua assistita faccia parte di una qualsiasi associazione criminale.

In aula il nome di Cardi B è stato fatto nel corso di un approfondimento sui legami tra gli esponenti della scena rap della Grande Mela e i nuclei criminali locali: Tekashi 6ix9ine non ha mai fatto mistero di essere vicino ai Nine Trey, tanto da aver fatto comparire alcuni degli esponenti di spicco della gang nel video di "Gummo". Come emerso dalla testimonianza del rapper, l'interesse della vicinanza era mutuo: da una parte la gang aveva in Hernandez una fonte di reddito pressoché sicura, dall'altra la vicinanza all'associazione criminale forniva al rapper la credibilità di strada necessaria ad affermarsi presso il pubblico.