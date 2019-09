Rod Stewart festeggia il cinquantennale con la Royal Philharmonic Orchestra

Per festeggiare i cinquant’anni di carriera Rod Stewart, che nel 1969 esordiva in solitaria nel mercato del disco con il suo “An Old Raincoat Won't Ever Let You Down”, darà alle stampe il prossimo 22 novembre una raccolta, battezzata “You're In My Heart”, che ripropone i classici del repertorio dal cantauotre britannico con nuovi arrangiamenti eseguiti dalla Royal Philharmonic Orchestra. Saranno inoltre presenti in “You're In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra” anche l’inedito dell’ex Faces "Stop Loving Her Today" e una nuova registrazione di "It Takes Two" realizzata insieme a Robbie Williams.

Nello specifico, nel disco prodotto da Trevor Horn, alla Royal Philharmonic Orchestra sono state affidate le hit di Stewart entrate nella Top 10, come “Tonight's The Night (Gonna Be Alright)”, "The Killing of Georgie (Part I and II)", "You're In My Heart (The Final Acclaim)", "I Was Only Joking", "What Am I Gonna Do (I'm So In Love With You)", "Every Beat Of My Heart", "Downtown Train", "Rhythm Of My Heart" e una cover "Tom Traubert's Blues (Waltzing Matilda) di Tom Waits. Ma ci saranno anche "Young Turks", "Forever Young", "If We Fall In Love Tonight", "Handbags And Gladrags" e "Stay With Me", registrata con i Faces nel 1971. La tracklist completa la trovate qui:

1CD:

2CD Deluxe Edition

CD1:

1. Maggie May

2. Reason To Believe

3. Handbags & Gladrags

4. Sailing

5. Tonight's The Night (Gonna Be Alright)

6. The Killing Of Georgie (Part I and II)

7. I Don't Want To Talk About It

8. The First Cut Is The Deepest

9. You're In My Heart (The Final Acclaim)

10. I Was Only Joking

CD2:

1. It Takes Two (con Robbie Williams)

2. Stay With Me (con i Faces)

3. Young Turks

4. What Am I Gonna Do (I'm So In Love With You)

5. Every Beat Of My Heart

6. Forever Young

7. Downtown Train

8. Rhythm Of My Heart

9. Have I Told You Lately

10. Tom Traubert's Blues (Waltzing Matilda)

11. If We Fall In Love Tonight

12. Stop Loving Her Today

Due giorni fa Rod Stewart ha per la prima volta raccontato – alla platea di un evento oraganizzato dalla Prostate Project and European Tour Foundation e, indirettamente, alla stampa che ha ripreso la notizia – di aver avuto un cancro, che gli è stato diagnosticato due anni fa, ma di essere fortunatamente guarito dalla malattia.