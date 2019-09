Céline Dion: ascolta tre nuove canzoni

La cantante canadese ha pubblicato tre nuove canzoni tratte dal suo prossimo album, “Courage”, in uscita il 15 novembre. Nello stesso giorno Céline Dion darà il via al suo “Courage world tour” in partenza questa sera, 18 settembre, a Quebec City. Potete ascoltare i tre brani, intitolati “Lying Down”, “Imperfections” e “Courage” qui:

“Courage” segue di circa tre anni “Encore un soir” ed è il primo album in inglese dopo "Loved Me Back to Life", uscito sei anni fa. Del disco fa parte anche il brano "Flying On My Own", scritto da Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues e Anton Martensson, e cantato da Céline Dion lo scorso 8 giugno in occasione dell’ultimo live dell’artista al Caesars Palace di Las Vegas: la sorprese chiudeva la lunga serie di residency dell’artista nella Città delle luci e annunciava l’uscita di “Courage”.