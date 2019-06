Céline Dion, una nuova canzone per la fine di una residency lunga 16 anni

La prima residency di Céline Dion a Las Vegas, “A New Day”, ebbe inizio nel 2003, con 717 spettacoli che si sono protratti fino al dicembre 2007. Dopo uno stop di qualche anno nel 2011 la cantante canadese è tornata nella Città delle luci con i 424 show di “Celine” ed ecco che due giorni fa, l’8 giugno, è andato in scena l’ultimo appuntamento della Dion al Caesars Palace di Las Vegas, segnando la fine di una storia d’amore durata sedici anni. Per l’occasione l’artista, classe 1968, ha presentato al pubblico un inedito, “Flying On My Own”, inserito in scaletta tra “You’re the Voice” di John Farnham e “All By Myself” di Eric Carmen. Potete ascoltare il pezzo qui:

Flying On My Own (Live from Las Vegas)... Enjoy! Bonne écoute !

-Team Céline #FOMO pic.twitter.com/19GOlcHsrw — Celine Dion (@celinedion) June 9, 2019

“Ho aspettato per molto molto tempo… È la mia nuova canzone. Devo ammettere che mi tremano le ginocchia ora, sono molto nervosa”, ha detto Céline Dion, stando a quanto riferito dal pubblico presente in sala e riportato dalle testate americane, proseguendo: “Ci sono un sacco di meravigliosi ricordi, sapete, ma è anche strano allo stesso tempo”. E ancora: “Devo aver frainteso qualcosa perché pensavo che sarebbero stati tre mesi o qualcosa del genere e siamo ancora qui sedici anni dopo. Forse abbiamo tenuto il meglio per la fine”.

Non è chiaro se “Flying On My Own” farà parte del porssimo capitolo discografico di Céline Dion, “Courage”, la cui uscita è prevista per novembre 2019. La pubblicazione dell'album sarà accompagnata dal “Courage World Tour”, in partenza a settembre dal Quebec: Dion non ha alcuna intenzione di lasciare il palcoscenico.