Chubby Checker, il re del twist (e non solo): i suoi singoli in Top 20

Nato il 3 ottobre del 1941, “il paffutello Checker” – il soprannome “Chubby” non ha bisogno di spiegazioni – è stato popolarissimo all’inizio degli anni Sessanta grazie in particolare a una sola canzone, “The twist”, che lanciò la moda di questo ballo in tutto il mondo. Chubby fece il bis due anni più tardi con “Limbo rock”, ma in seguito non riuscì più a ritrovare il grande successo; la notorietà del suo nome tuttavia è rimasta intatta, e Chubby Checker sarà sempre per tutti “the King of Twist”. Ecco qui di seguito alcuni dei suoi singoli dei primi anni Sessanta, quelli con cui è entrato nella Top 20 USA.