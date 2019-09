Brunori Sas ha annunciato un tour nei palasport

Brunori nei palasport. Il cantautore, prossimo a tornare sulle scene con il nuovo singolo "Al di là dell'amore", prima anticipazione del suo prossimo album di inediti, ha annunciato un'intera tournée nei palasport: la serie di concerti terrà impegnato Brunori tra marzo e aprile 2020, per un totale di dieci concerti.

Il tour partirà il 3 marzo dal PalaInvent di Jesolo e chiuderà il 5 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove Brunori giocherà praticamente in casa (è nato a Cosenza). I biglietti per i concerti saranno in prevendita su TicketOne dalle ore 11 del 18 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati dal 21 settembre. Questo il calendario completo:

3 marzo 2020 - Jesolo (VE) @ PalaInvent

7 marzo 2020 - Torino @ Pala Alpitour

13 marzo 2020 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum

15 marzo 2020 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

21 marzo 20202 - Firenze @ Mandela Forum

24 marzo 2020 - Ancona @ PalaPrometeo

27 marzo 2020 - Roma @ Palazzo Dello Sport

28 marzo 2020 - Napoli @ PalaPartenope

3 aprile 2020 - Bari @ PalaFlorio

5 aprile 2020 - Reggio Calabria @ PalaCalafiore