Bob Dylan torna in tour: le date statunitensi

Com’è giusto che sia, il “Never Ending Tour” non finisce mai e il cantautore di Duluth rispetta la tradizione inaugurata nel lontano 1988 e dopo aver partecipato ad alcuni festival estivi – su tutti il celebre Birtish Summer Time di Hyde Park dove Bob Dylan è andato in scena con Neil Young – la voce di “Blowin’ In The Wind” ha annunciato nuove date in Nord America della sua tournée, la stessa che lo scorso anno ha portato Dylan anche in Italia con una manciata di date.

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale dell’artista, il folk-singer statunitense tornerà stabilmente sul palco a partire dall’11 ottobre, con il concerto di Irvine, in California, e attraverserà, fino al 21 novembre, buona parte del Paese. Come ogni volta che Dylan si rimette in tour, la speranza è sempre quella che anche il Vecchio Continente finisca per rientrare nei suoi itinerari futuri, ma al momento sarà solo il pubblico statunitense a vedere il musicista sui suoi palchi.

Lo scorso mese di giugno è stato diffuso il documentario diretto da Martin Scorsese e dedicato a Bob Dylan "Rolling Thunder Revue": la pellicola ripercorre il tour in giro per gli States andato in scena tra il 1975 e il 1976.