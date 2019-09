Foo Fighters: ascolta l'EP '00070725'

Dave Grohl e compagni hanno aperto gli archivi lo scorso 5 luglio con la pubblicazione di "00950025" e da allora continuano a offrire gratuitamente ai fan registrazioni live finora inedite. Oggi, 6 settembre, dal cassetto sono stati estratti tre brani registrati dai Foo Fighters a settembre del 2007 sempre dal vivo presso lo Studio 606 West di Northridge, Los Angeles, quartier generale della band. Il "Foo File #00070725" presenta le esecuzioni live di due singoli estratti dal sesto album del gruppo del già batterista dei Nirvana, "Echoes, silence, patience & grace" - pubblicato proprio a settembre del 2007 e inciso presso lo studio di registrazione della band - come "Cheer up, boys (Your make up is running)"e "The pretender", più la canzone "Big me" contenuta nel disco eponimo dei Foo Fighters uscito nel 1995.