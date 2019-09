Paolo Jannacci debutta da cantautore: i dettagli di 'Canterò'

Si intitola "Canterò" e verrà pubblicato il prossimo 4 ottobre il primo album da cantautore di Paolo Jannacci, figlio di Enzo già noto al grande pubblico - tra l'altro, come pianista e tastierista della band di J-Ax - ma mai cimentatosi prima nella scrittura e nell'interpretazioni di brani propri. L'album includerà dieci brani, tre dei quali inediti: nella tracklist troveranno spazio anche tre cover ("Com'è difficile" di Luigi Tenco, "E allora... concerto" e "Fotoricordo... il mare" del padre Enzo) e quattro collaborazioni, una col giornalista e scrittore Michele Serra (autore del testo della title track), una con J-Ax (su "Troppo vintage"), una con Claudio Bisio (ospite alla voce su "Mi piace") e una con i Two Fingerz, autori dell'arrangiamento del brano "L'unica cosa che so fare".

"Questo è il mio primo disco da cantante solista ed oltre a volervi bene e cercare quindi di realizzare un disco come potrebbe farlo il top producer mondiale, ho ascoltato tutti gli amici che mi vogliono bene e che hanno idee diametricalmente opposte, diverse. Così ti perdi... E non finisci mai", ha dichiarato al proposito l'artista: "Ho provato a mettere in sintonia tre generazioni diverse..., quella di mio padre, la mia (dei Silvestri, Gazzè...) e quella di oggi dei ragazzi legati all'indie pop. A questo punto, vi posso dire che sono soddisfatto. Ho dato il massimo e vi dedico questo album e questo pezzo di vita con tutto il mio cuore".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Canterò":

1. Canterò

2. Troppo Vintage

3. Cose Semplici

4. Alla Ricerca Di Qualcosa

5. Mi Piace

6. Pizza

7. Com'è Difficile

8. L'unica Cosa Che So Fare

9. E Allora... Concerto

10. Fotoricordo... Il Mare