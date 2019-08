Nirvana: guarda “Live and loud” su YouTube

Il 13 dicembre 1993 Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear furono protagonisti sul palco del Pier 48 di Seattle in occasione del tour in supporto al disco “In Utero” – pubblicato il 21 settembre 1993.

Ora, per la prima volta – grazie alla condivisione dei video del concerto su YouTube - i fan dei Nirvana potranno vedere “Live and loud” per la prima volta gratuitamente. Inoltre, è stato pubblicato sulle principali piattaforme digitali di musica l'album che presenta i brani eseguiti dal vivo dall'iconica band a Seattle nel '93 - di cui è disponibile anche la versione in vinile, come già annunciato da Rockol.

Il concerto del gruppo di Kurt Cobain del 1993 – registrato un mese dopo lo storico "Unplugged in New York", set acustico presentato sul mercato nel novembre del 1994 - inizialmente fu trasmesso dall’emittente televisiva americana MTV e successivamente nel 2013, in occasione del ventennale dell’ideale seguito di “Nevermind”, furono pubblicati un DVD e un CD che presentavano l'esibizione di Cobain e soci a Seattle. Tra i brani in scaletta per il concerto al Pier 48 di Seattle – riportati di seguito – sul canale di video in streaming manca all’appello la clip con l’esecuzione live della cover della canzone di David Bowie “The man who sold the world”.

Ecco la scaletta con i brani presentati il 13 dicembre 1993 da Cobain e compagni a Seattle:

Radio Friendly Unit Shifter

Drain You

Breed

Serve The Servants

Rape Me

Sliver

Pennyroyal Tea

Scentless Apprentice

All Apologies

Heart-Shaped Box

Blew

The Man Who Sold The World

School

Come As You Are

Lithium

About A Girl

Endless, Nameless