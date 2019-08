Raconteurs: guarda tre live in streaming in tempo reale il 29, 30 e 31 agosto

Ottime notizie per i fan di Jack White e dei suoi Raconteurs. La band terrà tre concerti sold out nei giorni 29, 30 e 31 agosto (tutti presso il Ryman Auditorium di Nashville, Tennessee), ma chiunque, con una semplice connessione Internet, potrà godersi i live in streaming, in tempo reale.

Il gruppo ha infatti preso accordi sia con la piattaforma nugs.net (a pagamento e specializzata nell'offerta di concerti in live streaming), sia con YouTube.

In particolare sarà possibile vedere gratis i tre live sul canale YouTube (ma anche sulla pagina Facebook) ufficiale dei Raconteurs a partire dalle ore 21:00 - orario locale di Nashville - di ognuno dei tre giorni. Unica pecca: per noi sono tragicamente le 4 del mattino!

Guarda qui il live del 29 agosto:

Guarda qui il live del 30 agosto:

Guarda qui il live del 31 agosto: