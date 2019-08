Liam Gallagher: il video di "One of us" è online...

A 10 anni esatti dalla feroce lite fra Liam e Noel Gallagher che mise fine agli Oasis (avvenuta il 28 agosto del 2009 a Parigi), l'ex frontman della band mancuniana condivide online il video di "One of us", brano estratto dal suo imminente secondo lavoro solista "Why me? Why not" - in uscita il 20 settembre prossimo.

Il testo recita:

Dicevi che saremmo vissuti per sempre. Chi pensi di prendere in giro? Sei solo uno di noi, con l’andare del tempo [...] Pensavamo che saresti cambiato, amico mio, ma sei sempre stato uno di noi.

Chiare allusioni a Noel. E se non bastasse, al minuto 2:45 del video si vede una porta con scritto "28-08-09" - la data della lite di cui sopra.

Il video è stato realizzato con l'aiuto di due delle figure principali che stanno dietro a "Peaky Blinders", la serie tv di BBC: Anthony Byrne, che dirige la quinta stagione del telefilm è stato i lregista del video, mentre il concept è stato ideato da Stephen Knight, creatore di "eaky Blinders".