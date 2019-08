Dave Chappelle su chi accusa Michael Jackson: "Non ci credo a questi bastardi!"

Lo stand-up comedian Dave Chappelle, nel suo nuovo spettacolo appena uscito su Netflix (il titolo è "Sticks & Stones"), prende le difese di Michael Jackson.

Affrontando l'argomento del linciaggio delle celebrità nella società contemporanea, il comico apre il discorso parlando proprio del Re del Pop e dicendo di non credere a Wade Robson, né a James Safechuck - ossia le persone che muovono gravi accuse a Jackson nel documentario HBO "Leaving Neverland".

Chappelle dice chiaro e tondo:

Dirò qualcosa che non dovrei. Ma devo dire la verità. Non credo a questi bastardi. Non gli credo.

Purtroppo non spiega il motivo per cui si rifiuta di credere alle accuse. Ma invita tutti a non guardare il documentario, che definisce "schifoso".

Chappelle poi va oltre, con il suo modo sempre provocatorio e controverso - che qualcuno potrebbe giudicare offensivo.