Dem Franchize Boyz, addio a Gerald 'Buddie' Tiller

E' scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro Gerald "Buddie" Tiller, parte del quartetto rap di Atlanta dei Dem Franchize Boyz: la notizia è stata confermata, via social, da Jermaine Dupri, che nel 2005 aveva messo sotto contratto la formazione di "On Top of Our Game" per la sua etichetta So So Def.

L'artista è stato ricordato da diverse figure di spicco dalle comunità hip hop statunitense come Da Brat, oltre che dai suoi compagni di band Maurice Gleaton, Jamal Willingham e Bernard Leverette.

I Dem Franchize Boyz sono riusciti a guadagnare l'attenzione del grande pubblico grazie ai brani "Lean wit It, Rock wit It" e "I Think They Like Me", entrambi contenuti nell'album del 2006 "On Top of Our Game", il secondo consegnato agli annali dal gruppo prima dell'eponimo debutto del 2004 e dopo il terzo, ultimo capito della discografia "Our World, Our Way" del 2008.

La formazione aveva anche collaborato con i Korn per "Coming Undone wit It", mash-up - prodotto da Dupri - tra "Coming Undone" del gruppo di Jonathan Davis e "Lean Wit It, Rock Wit It":