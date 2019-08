I The 1975 condividono il video del nuovo singolo "People"

I The 1975 hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo disco in studio intitolato "Notes on a Conditional Form", prevista per il 21 febbraio 2020. Manca ancora qualche mese, dunque, ma la band ci offre questo antipasto gustoso condividendo il primo singolo tratto dall'album e il relativo video promozionale.

Il brano si chiama "People" e il gruppo ha anche postato il testo su Instagram. Eccolo:

Il video, invece, è stato creato dal frontman Matthew Healy insieme a Warren Fu e Ben Ditto. Si tratta di un clip ricco di immagini peculiari, luci e sfondi in movimento, tanto che all'inizio è presente un disclaimer che avvisa che il video potrebbe provocare attacchi di epilessia nei soggetti che ne soffrono.

"Notes on a Conditional Form" sarò il quarto album in studio dei The 1975. La band ha pubblicato il disco precedente nel 2018: "A Brief Inquiry Into Online Relationships".

Prima di "People" la band aveva condiviso l'audio della traccia di apertura del disco, intitolata "The 1975", in cui è incluso un discorso della giovanissima ambientalista Greta Thunberg.