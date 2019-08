Thin Lizzy, la storia dell'album omonimo

È il disco di debutto della band di Phil Lynott, Eric Bell e Brian Downey, uscita dalle pagine del fumetto per bambini inglese «The Dandy», al cui personaggio robotico Tin Lizzie i musicisti si erano appunto ispirati nella scelta del nome del gruppo.

Rispetto ai Thin Lizzy di Jailbreak, Fighting o Bad Reputation, per non parlare della mostruosa band che intorno all’uscita di Live And Dangerous dichiarava di essere disposta a inondare il palco di sangue pur di mandare in visibilio il pubblico, il power trio irlandese innamorato del folk che ci troviamo di fronte in Thin Lizzy, uscito per la Decca nel 1971, rischia di lasciare leggermente spaesati.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM