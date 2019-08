Nick Mason è il Prog God 2019

Il batterista dei Pink Floyd Nick Mason sarà insignito Prog God ai Progressive Music Awards 2019. Il premio gli verrà assegnato durante una cerimonia che si terrà il prossimo 12 settembre all’Underglobe Theatre di Londra. Tra i precedenti artisti che hanno ricevuto il premio figurano Steve Howe, Carl Palmer, Jon Anderson e Peter Gabriel.

Ha dichiarato Mason a Prog Magazine:

“Sono sempre a favore dei riconoscimenti verso i batteristi, in particolare quando si tratta di me, perciò sono davvero felice di essere riconosciuto come Prog God. È difficile credere che oltre 50 anni fa sia nata la musica che conosciamo come prog rock e che sia ancora celebrata, suonata e sviluppata nel 21° secolo. Che possa continuare a lungo!”.

Nick Mason è nato a Birmingham (Gran Bretagna) il 27 gennaio 1944 e nel 1965, a Londra, insieme a Syd Barrett, Roger Waters e Rock Wright fondò i Pink Floyd. E’ l’unico membro della band inglese ad avere partecipato a tutti i 15 album in studio del gruppo.

L'anno scorso ha dato vita a una band chiamata Nick Mason’s Saucerful Of Secrets con Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken con l’intento di riproporre dal vivo il primo repertorio dei Pink Floyd. Il tour ha avuto successo ma Mason ha dichiarato che la band non andrà a incidere in studio.

Queste le sue parole: