Bruce Springsteen, la Warner Bros acquista il documentario 'Western Stars'

La Warner Bros ha acquistato il documentario "Western Stars", primo lavoro di Bruce Springsteen da regista - seppure coadiuvato nella direzione dallo storico collaboratore Thom Zimny - che fotografa le session di lavorazione dell'ultimo, omonimo album del rocker del New Jersey attraverso l'utilizzo di filmati inediti appartenenti all'archivio personale del Boss.

"Bruce vive nell'aria iper rarefatta propria di artisti che con le loro carriere hanno tracciato percorsi nuovi e importanti", ha fatto sapere, per mezzo di una nota, il presidente di Warner Bros. Pictures Toby Emmerich: "Con 'Western Stars', Springsteen ci portando con se in un viaggio cinematografico emotivo e introspettivo, guardando sia indietro che avanti. Come uno dei suoi numerosi fan da oltre 40 anni, non potrei essere più felice di essere alla guida di questo treno con Bruce e Thom".

"Western Stars" sarà presentato in anteprima nella prima metà del prossimo mese di settembre al Toronto Film Festival.