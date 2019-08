Katy Perry, spunta una nuova accusa di molestie

A un paio di giorni dallo sfogo del modello trentottenne Josh Kloss, che sui social ha per la prima volta raccontato dei comportamenti poco rispettosi messi in atto da Katy Perry nei suoi confronti durante le riprese, nel 2010, del video di “Teenage Dream”, dal secondo album della cantante statunitense, arriva una seconda accusa per la voce di “Roar”. Si tratta in questo caso di una conduttrice televisiva della Georgia, Tina Kandelaki, che denuncia al giornale russo Rossiyskaya Gazeta di essere stata oggetto di comportamenti inappropriati durante una festa per addetti al settore: Katheryn Elizabeth Hudson, classe 1984, avrebbe, stando a quanto raccontato dalla Kandelaki, toccato e cercato di baciare la donna mentre era ubriaca. Davanti ai rifiuti della Kandelaki l’artista avrebbe quindi rivolto gli atteggiamenti denunciati alle altre persone presenti all’evento.

La decisione di far luce sulla vicenda, che è stata condivisa dalla conduttrice sui suoi social, è arrivata, spiega la donna, sulla scia di quanto denunciato l’altro ieri da Josh Kloss. Al momento la cantante e il suo staff ancora non hanno replicato in alcun modo alle accuse.

La scorsa settimana la cantante californiana ha pubblicato un nuovo brano, “Small Talk”, seconda canzone inedita dell’anno corrente dopo “Never Really Over”. Dal punto di vista discografico, invece, Katy Perry, ferma a “Witness” (2017), non ha annunciato recentemente alcuna novità in arrivo.