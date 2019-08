Katy Perry pubblica la nuova canzone "Small talk"

Dopo le polemiche sulla sua "Dark horse" - condannata per plagio - Katy Perry torna alla nuova musica: la cantante ha condiviso “Small Talk” brano scritto con Charlie Puth, Johan Carlsson e Jacob Kasher Hindlin. Si tratta del secondo brano inedito del 2019 e il terzo dopo la pubblicazione di "Witness", ultimo album di studio del 2017. "Small talk" arriva infatti dopo "Never Really Over" - uscito a fine maggio e dopo "365": la popstar californiana non ha però ancora annunciato un nuovo album.