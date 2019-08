Stranger Things, nuovo brano di Joe Keery sotto lo pseudonimo di Djo

Joe Keery, l’attore statunitense che nella serie Netflix "Stranger Things" interpreta il ruolo di Steve Harrington, ha condiviso una sua nuova canzone, “Chateau (Feel Alright)”, a qualche settimana di distanza dal primo brano svelato da Keery sotto lo pseudonimo di Djo, “Roddy”. Potete ascoltare la canzone di Keery, che non è il solo componente del cast della serie dei fratelli Duffer lanciata nel 2016 a dedicarsi anche al mondo della musica, qui sotto:

L’attore e musicista statunitense ha fatto parte anche della band psych-rock dei Post Animal, con i quali ha recentemente collaborato per il brano “Rhalpie”, parte dell’album d’esordio dei Post Animal, “When I Think Of You In A Castle”.

La terza e a oggi ultima stagione di “Stranger Things” è stata resa disponibile lo scorso 4 luglio. La sua colonna sonora, uno degli aspetti più importanti della saga, include, tra gli altri, brani di Madonna, degli Wham, una versione remixata di “Baba O’Riley” degli Who e “Never ending story” di Limahl.