Pink: l'aereo del suo manager si schianta al suolo e prende fuoco

Attimi di panico stamattina per il manager di Pink e lo staff staff che segue la popstar di "Try". L'aereo sul quale stavano viaggiando i collaboratori della cantante si è schiantato al suolo e ha preso fuoco: è successo all'aeroporto di Aarhus, a Tirstrup, in Danimarca.

Il jet privato arrivava da Oslo, in Norvegia, dove Pink era in concerto ieri sera, mentre domani si esibirà nella città danese di Horsens.

Fortunatamente non ci sono stati morti né feriti: l'intero staff è uscito illeso dal velivolo ed è stato trasportato in hotel dopo lo shock. Non sono state ancora individuate le cause dell'incidente.Qualche giorno fa anche Diplo ha passato un brutto quarto d'ora in volo