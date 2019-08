Jovanotti, caos per la tappa di Vasto: lavori interrotti

È caos per la tappa di Vasto del "Jova Beach Party", il tour di Jovanotti sulle spiagge italiane.

Lo stato d'impasse tecnico-istituzionale per la data sta mettendo a rischio lo svolgimento del concerto del cantautore, previsto per il prossimo 17 agosto. Stamattina, secondo quanto riferito da alcune testate locali (tra queste ChietiToday), i nodi sembravano essersi finalmente sciolti: le ruspe della ditta incaricata dal Comune per il livellamento della sabbia e il taglio della vegetazione circostante la zona che dovrebbe ospitare l'evento, Fosso Marino, erano entrate finalmente in azione. Ma poco dopo i lavori sono stati interrotti.

I carabinieri forestali sono intervenuti e, pur non sequestrando l'area, hanno bloccato i lavori. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, si è dunque rivolto alla Procura della Repubblica, dove ha depositato un'informativa dettagliata ordinando la ripresa immediata dei lavori. Nessun commento, al momento, da parte di Jovanotti e del suo staff.