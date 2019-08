Ariana Grande: ascolta il nuovo singolo ‘Boyfriend’

La voce di "7 Rings" ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Boyfriend”, in collaborazione con Social House – lo stesso duo di autori e produttori con cui ha lavorato per “7 Rings” e “thank u, next”.

Ariana Grande - che ha pubblicato lo scorso 8 febbraio l'album "Thank U, Next" e che ha presentato a luglio il video di “In My Head” – collaborerà con Lana Del Rey e Miley Cyrus per la colonna sonora del nuovo film "Charlie’s Angels".

Ecco il video di "Boyfriend" che ha accompagna l'uscita del nuovo brano: