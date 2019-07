Lil Nas X: con 'Old town road' è record di settimane consecutive al numero uno

È record di settimane consecutive al numero uno per "Old town road", il singolo del rapper Lil Nas X in duetto con la star del country statunitense Billy Ray Cyrus. Anche questa settimana la canzone si è confermata al primo posto della Billboard Hot 100, la classifica che elenca i singoli di maggiore successo negli Stati Uniti assemblando dati relativi alle vendite e ai download, alle riproduzioni in streaming, ai passaggi radiofonici e alle visualizzazioni su YouTube: ha conquistato la vetta della classifica lo scorso 13 aprile e da allora non l'ha più lasciata, per un totale di 17 settimane.

Il rapper di Atlanta - classe 1999 - batte così il record precedentemente detenuto da Mariah Carey e Boyz II Men con "One sweet day" e da Luis Fonsi, Daddy Yanee e Justin Bieber con "Despacito".