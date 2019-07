Emis Killa a Giffoni Music Concept 2019: il video e le foto

Dagli esordi al successo, Emis Killa ha tracciato un bilancio della sua carriera fino ad oggi nel corso di una masterclass ospitata dal programma del Giffoni Music Concept 2019, branca musicale del festival organizzato nella cittadina in provincia di Salerno. Il rapper, salito alla ribalta nel 2012 con "Parole di ghiaccio", tra i protagonisti del nuovo rap italiano, si è raccontato ieri ai ragazzi della masterclass Music & Radio, prima di esibirsi in serata sul palco della Giffoni Music Arena, in piazza Lumière.

"C'è sempre una bella atmosfera, siamo in meridione e c'è calore. Non è un luogo comune: io vengo da Milano, lì la gente sta molto sulle sue, invece qui non è così", ha fatto sapere il rapper, parlando dell'accoglienza ricevuta a Giffoni.Sempre durante la serata, prima dell'esibizione di Emis Killa, si è svolta la finale del rap contest del Giffoni: la vittoria è andata ad Amalinze.