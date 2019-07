Five Finger Death Punch, nuova musica in anteprima su YouTube

Sul canale YouTube ufficiale dei Five Finger Death Punch è stato postato un video per promuovere il tour autunnale che vedrà la band di Las Vegas protagonista sui palchi USA tra i prossimi primo novembre e 15 dicembre: nella clip, che mostra la routine quotidiana di Ivan Moody e compagni, sono inclusi anche due corposi spezzoni di altrettanti brani che andranno a fare parte nel nuovo album del gruppo, ideale seguito di "And Justice for None" del 2018.

Il primo brano, ascoltabile da 50'' in poi, è una ballata acustica "rinforzata", nella seconda parte, da un arrangiamento di chitarre elettriche piuttosto robusto, mentre il secondo - da 2' e 00'' in poi - suona estremamente duro e brutale, per certi versi assimilabile ai primi lavori della formazione di "Got Your Six".

Secondo quanto dichiarato solo pochi giorni da Moody ad hardDrive Radio, il nuovo album dei Five Finger Death Punch potrebbe essere distribuito sul mercato già nella prima metà del prossimo anno.