AC/DC: guarda due video di un concerto del 1979

Gli AC/DC stanno caricando alcuni video vintage che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Plug Me In”. Più sotto potete vedere una versione dal vivo di “The Jack” del 1979.

Il video è stato registrato il 13 luglio al Rijnhal di Arnhem, in Olanda, e originariamente è stato trasmesso da Countdown, un programma televisivo della televisione olandese andato in onda tra il 1977 e il 1993.

Il filmato è stato gentilmente offerto dalla Reelin' in the Years Productions, che ha acquistato i diritti per oltre 3.000 ore del programma nel 2016, comprese esibizioni di Rolling Stones, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Bon Jovi e U2.

In “Plug Me In” erano presenti anche altre due canzoni di quel concerto: "Highway to Hell" e "Whole Lotta Rosie". "Plug Me In" era composto da tre DVD live: un disco dedicato al periodo con Bon Scott, uno agli anni della band australiana con Brian Johnson. Mentre il terzo DVD conteneva clip con entrambi i cantanti, oltre a nove brani registrati nel 1983 al Summit di Houston.

"Highway to Hell" è stato caricato su YouTube il 17 luglio, mentre "Whole Lotta Rosie" verrà pubblicato il 31 luglio.