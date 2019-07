Anastasio al Giffoni Music Concept 2019: video

Anastasio ha preso parte all'edizione 2019 del Giffoni Music Concept, la branca musicale del Giffoni Film Festival in svolgimento in questi giorni a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Oltre ad aver incontrato i fan, ai quali ha confidato da aver pronto il proprio prima album di inediti in studio - destinato a uscire entro la fine dell'anno in corso - il rapper campano si è esibito, nella serata di ieri, venerdì 19 luglio, presso la Giffoni Music Arena, il palco installato nel centro storico della cittadina. Ecco un riassunto, in video, della giornata di Anastasio al Giffoni Music Concept 2019.

"Ho un nuovo album che praticamente è già scritto: per chiuderlo mi manca pochissimo", ha spiegato Anastasio ai ragazzi intervenuti: "Uscirà sicuramente entro la fine dell'anno". "Quest'anno ci sono stato come ospite, ed è stata un'esperienza indescrivibile", ha poi precisato l'artista riguardo una sua eventuale futura partecipazione al prossimo festival di Sanremo: "Andarci come concorrente? Non escludo nulla...".