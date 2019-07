Anastasio, nuovo album in arrivo entro fine 2019

Il già vincitore dell'edizione italiana 2018 di X Factor ha fatto sapere di essere pronto a pubblicare un nuovo album di inediti - teoricamente il primo della sua carriera, essendo "La fine del mondo" del 2018 tecnicamente un EP - entro la fine dell'anno in corso: la dichiarazione è stata rilasciata da Anastasio nel corso della masterclass tenuta oggi, venerdì 19 luglio, organizzata nell'ambito del Giffoni Music Concept 2019, branca musicale del Giffoni Film Festival di Giffoni Vallepiana.

"Ho un nuovo album che praticamente è già scritto: per chiuderlo mi manca pochissimo", ha spiegato il rapper ai ragazzi intervenuti: "Uscirà sicuramente entro la fine dell'anno". L'artista non ha poi escluso una sua eventuale partecipazione al prossimo festival di Sanremo: "Quest'anno ci sono stato come ospite, ed è stata un'esperienza indescrivibile. Andarci come concorrente? Non escludo nulla...".