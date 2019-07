Nirvana, 'Live and Loud' esce in streaming e in vinile

"Live and Loud", concerto registrato dalla band di Kurt Cobain per MTV il 13 dicembre 1993 presso il Pier 48 di Seattle e reso disponibile in prima istanza sotto forma di DVD e CD postumo nel settembre del 2013 come parte dell'edizione celebrativa per il ventennale dalla pubblicazione dell'ultimo album consegnato ai Nirvana, "In Utero", sarà reso disponibile a partire dal prossimo 30 agosto sia sotto forma di doppio vinile che presso le principali piattaforme di streaming musicale.

Il set fu registrato poco meno di un mese dopo lo storico "Unplugged in New York", set acustico negli studi di MTV nella Grande Mela che fu spedito sui mercati nel novembre del 1994, otto mesi dopo la tragica scomparsa di Kurt Cobain.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Live and Loud":

"Radio Friendly Unit Shifter"

"Drain You"

"Breed"

"Serve the Servants"

"Rape Me"

"Sliver"

"Pennyroyal Tea"

"Scentless Apprentice"

"All Apologies"

"Heart-Shaped Box"

"Blew"

"The Man Who Sold the World" (cover di David Bowie)

"School"

"Come as You Are"

"Lithium"

"About a Girl"

"Endless, Nameless"