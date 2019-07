Concerti, Coez: nuova data a Milano

Dopo le tre anteprime al Palazzo dello Sport di Roma il 28 maggio, 29 maggio e 31 maggio, Coez registra il sold out della data di Milano del suo “E’ sempre bello in tour”, prevista per il prossimo 27 ottobre al Mediolanum Forum. Il cantautore romano salirà nuovamente sul palco del Forum per una nuova il 26 novembre.

Le prevendite per la nuova data saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì 18 luglio sul sito www.esemprebello.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di domenica 21 luglio.



È SEMPRE BELLO IN TOUR

29 settembre - Verona - Arena di Verona

12 ottobre – Torino – Pala Alpitour

20 ottobre - Ancona - Palaprometeo

27 ottobre - Milano - Mediolanum Forum – SOLD OUT

04 novembre - Livorno - Modigliani Forum

07 novembre - Firenze - Nelson Mandela Forum

16 novembre - Bologna - Unipol Arena

26 novembre – Milano – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

07 dicembre - Acireale - Pal’Art Hotel

12 dicembre - Napoli - PalaPartenope

22 dicembre - Bari – Palaflorio