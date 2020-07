Phoebe Snow, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno

Phoebe Snow avrebbe compiuto oggi 70 anni. La cantante americana, nota ai più per il successo del 1975 "Poetry man", capace di spaziare con la sua voce dal blues al jazz, passando per il folk, il gospel, il rhythm and blues, il pop e il rock, ci lasciava nell'aprile del 2011, a causa di un'emorragia cerebrale, a soli sessant'anni. La ricordiamo oggi attraverso alcuni duetti con le star del rock anni '70 e '80.