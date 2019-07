Eros Ramazzotti al Lucca Summer Festival: scaletta e video

Eros Ramazzotti si è esibito martedì sera 16 luglio al Lucca Summer Festival. Qui sotto un video del concerto, più sotto la scaletta delle canzoni eseguite.

Vita ce n'è

Per il resto tutto bene

Stella gemella

Favola

Ho bisogno di te

Terra promessa

Dove c'è musica

L'ombra del gigante

Un attimo di pace

Un'emozione per sempre

Quanto amore sei

I Belong to You

In primo piano

Adesso tu

L'aurora

Una storia importante

L'uragano Meri

Siamo

Un'altra te

Più che puoi

Se bastasse una canzone

Per le strade una canzone

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Musica è

Bis:

Nati per amare

Per me per sempre

Più bella cosa