Il numero 9 di De Agostini Vinyl è in edicola

Ci sono periodi storici che fanno da spartiacque temporali tra ciò che è stato e ciò che sarà. Anni di cambiamento, sociale, storico e musicale. Il 1969 è uno di quegli anni.

Cinquant’anni fa una serie di eventi dirompenti ha cambiato il mondo: l’allunaggio, ma anche il colpo di stato di Gheddafi in Libia e di Siad Barre in Somalia, la nascita di Arpanet, il sistema progenitore di Internet, e la strage di piazza Fontana a Milano. E mentre le televisioni trasmettevano immagini sgranate di un mondo in evoluzione, tantissimi eventi musicali hanno segnato il ’69. La consacrazione del rock con album che oggi sono fondamentali per chiunque di noi, non importano i gusti, parte da qui. Nella nostra cover story, raccontiamo questo ricambio generazionale e di sound proprio ripercorrendo quell’anno incredibile, rivisto cinquant’anni dopo, con la consapevolezza che il fermento artistico vive quando le cose devono cambiare.

Non solo cover story, però. Il 1969 è anche l’ultimo anno dei Beatles, band che torna in vinile anche nella nostra fantastica De Agostini Beatles Vinyl Collection, a cui dedichiamo un lungo articolo a firma Franco Zanetti....

In questo numero