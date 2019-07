Bad Bunny al Rock in Roma: il racconto del concerto

Bandiere portoricane, cerchietti con le orecchie da coniglio, gruppi di ragazzi americani, inglesi o spagnoli in vacanza a Roma che non si sono lasciati sfuggire l'evento: forse ancora poco conosciuto in Italia, Bad Bunny è d'altronde una delle star del pop latino, il genere che va per la maggiore oggi nelle classifiche internazionali. E il concerto al Rock in Roma (qui la fotogallery) è un modo per accorgersi del seguito che ha. Soprattutto tra i giovanissimi: 5.000 quelli radunati all'Ippodromo Capannelle, molti di più rispetto al numero di biglietti staccati da alcuni degli artisti italiani nel cartellone del festival.

A Roma il cantante portoricano porta la sua storia: fino a pochi anni fa lavorava come cassiere in un supermercato, oggi è una delle star dell'hip hop internazionale. Con le sue hit ricostruisce l'ascesa che da Vega Baja, la città portoricana dove è nato, nel giro di un paio di anni lo ha portato in cima alle classifiche di mezzo mondo: da "Diles" a "Mia" (il duetto con Drake), passando per "Soy peor", "Chambea", "Amorfoda", "Estamos bien" e "I like it" (con Cardi B e J Balvin).

Tuta gialla e scarpe da ginnastica, Bad Bunny fa il suo ingresso circondato da alcune ballerine. Il concerto è una vera e propria festa in salsa latin hip-pop, tra atmosfere tropicali (evocate anche dai visual mostrati sugli schermi, tra spiagge, distese di sabbia e lunghe strade costeggiate da palme) e ritmi latini, e il pubblico sembra divertirsi parecchio.In più di un passaggio l'atmosfera si riscalda, complici anche i fuori d'artificio che illuminano il palco, come su "Te bote", "I like it", "La romana" e "Chambea", mentre su "Mia" un'esplosione di coriandoli coglie di sorpresa gli spettatori, che si lasciano andare a un corale "ohhh".L'esibizione dura relativamente poco: in meno di un'ora Bad Bunny spara tutte le sue cartucce. Su "I like it", la hit insieme alla femcee statunitense Cardi B e al cantante colombiano J Balvin (altra star del latin pop) da più di 970 milioni di visualizzazioni su YouTube, cominciano a scorrere i titoli di coda, prima dei ringraziamenti finali con la chiusura affidata a "Como antes", "La canción", "Chambea" e "Callaita".

SCALETTA:

"Ni Bien Ni Mal"

"200 MPH"

"¿Quién Tú Eres?"

"Estamos bien"

"Diles"

"Soy peor"

"Si tú novio te deja sola"

"Sensualidad"

"Caro"

"Tenemos que hablar"

"Otra noche en Miami"

"Vuelve"

"Amorfoda"

"Si estuviésemos juntos"

"Solo de mi"

"Te bote (Remix)"

"Dura (Remix)"

"Soltera (Remix)"

"Mia"

"I like it"

"La romana"

"Como antes"

"La canción"

"Chambea"

"Callaita"