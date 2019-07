Queen + Adam Lambert, video e scaletta della prima tappa del tour

Brian May e Roger Taylor insieme ad Adam Lambert – sulla scia del successo del film premio Oscar “Bohemian Rapshody” - hanno inaugurato il 10 luglio alla Roger Arena di Vancouver il tour che li vedrà impegnati in giro per il mondo fino a Febbraio 2020.

La prima tappa del “Rhapsody Tour” in Canada si è aperta con "Now I'm Here", ha passato in rassegna tutti i pezzi più celebri dei Queen, lasciando "Bohemian Rapsody" per il finale, e si è conclusa con "We Will Rock You" e "We Are The Champions" nel bis.

Nonostante sia l'ex star di American Idol a prendere il posto dietro al microfono, durante la serata non sono mancanti omaggi al compianto leader dei Queen. Durante l'esecuzione di alcuni brani, Freddie Mercury era presente in forma di video e grazie a registrazioni audio è stato possibile ascoltare la sua voce.

Ecco la scaletta e i video del concerto a Vancouver.

01. Now I'm Here

02. Seven Seas Of Rhye

03. Keep Yourself Alive

04. Hammer To Fall

05. Killer Queen

06. Don't Stop Me Now

07. In The Lap Of The Gods… Revisited

08. Somebody To Love

09. The Show Must Go On

10. I'm In Love With My Car

11. Bicycle Race

12. Fat Bottomed Girls

13. One Vision

14. Machines

15. Radio Ga Ga

16. Love Of My Life

17. '39

18. Doing All Right

19. Crazy Little Thing Called Love

20. Under Pressure

21. I Want To Break Free

22. Who Wants To Live Forever

23. Last Horizon

24. Tie Your Mother Down / Death On Two Legs / The Invisible Man

25. Dragon Attack

26. Another One Bites The Dust

27. I Want It All

28. Bohemian Rhapsody

Bis:

29. We Will Rock You

30. We Are The Champions