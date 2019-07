Bruce Springsteen: "Western Stars" sarà anche un film

"Western Stars", l'ultimo album del Boss, sarà anche un film. Lo ha detto Bruce Springsteen in persona durante un'intervista radiofonica a SiriusXM trasmessa oggi 10 luglio, condotta da Dave Marsh e Jim Rotolo. La scelta dell'annuncio non è casuale: Marsh è stato il primo giornalista a scrivere un libro su Springsteen, ed è di famiglia: sua moglie Barbara Carr è la co-manager del Boss assieme a Jon Landau.

Fra i vari argomenti toccati, il cantautore ha anche rivelato dettagli sul film che accompagnerà l'album, che però non ha né una data, né una piattaforma di pibblicazione.

"Abbiamo fatto un film, con me che suono l'intero album, dall'inizio alla fine, e un po' di altre canzoni… Sapevo che non sarei andato in tour con questo album, quindi stavo cercando un modo di portare questa canzoni in versione dal vivo al pubblico".