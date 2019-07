Billie Eilish ai fan: "Ho qualcosa per voi…"

Attraverso una Instagram Story, la giovane cantautrice di Los Angeles ha prima deluso i fan, smentendo le voci che volevano prossima l'uscita di un nuovo album, poi li ha solleticati con una rivelazione a sorpresa.

Si dovrebbe trattare, con molta probabilità, di un remix di "All the good girls go to hell", una canzone del suo album di debutto "When we all fall asleep, where do we go?", con un featuring decisamente inatteso: quello di Justin Bieber.

Bieber ha postato un tweet di una sola parola, "remix", ritwittato da Finneas, fratello e produttore di Billie Eilish.

L'uscita del remix dovrebbe essere questione di giorni, o addirittura di ore.