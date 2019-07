Who, una nuova canzone dal vivo: ascolta 'Hero from Ground Zero'

Gli Who hanno suonato una nuova canzone dal vivo. È successo ieri sera a Londra, sul palco del Wembley Stadium, dove la band inglese è arrivata con il suo "Moving on! tour", la serie di concerti che vede Roger Daltrey e compagni condividere il palco con un'orchestra. Dopo aver fatto ascoltare alcuni dei suoi cavalli di battaglia, da "It's a boy" a "Imagine a man" passando per "Pinball wizard", il gruppo ha suonato un inedito intitolato "Hero Ground Zero", presumibilmente tratto dal nuovo album, il primo dai tempi di "Endless Wire" (uscito nel 2006), del quale gli Who hanno già offerto alcune anticipazioni. Ecco il video:

A fare da spalla agli Who per la data di ieri sera allo stadio di Wembley, Eddie Vedder: il frontman dei Pearl Jam ha suonato in apertura del concerto e poi, durante il set degli Who, ha raggiunto Daltrey e soci sul palco su "The punk and the godfather".