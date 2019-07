Madonna, Who e John Mellancamp nella colonna sonora di "Stranger things"

Ieri è stata diffusa la terza stagione di "Stanger things", la serie di Netflix ambientata negli anni '80, e ispirata alla cultura di quel periodo. Se avete visto le stagioni precedenti, sapete l'importanza della colonna sonora, sia di quella originale strumentale, sia delle canzoni usate nel racconto.

Anche la terza stagione non fa eccezione e potete averne la prova qua: la Sony Legacy ha pubblicato la raccolta delle canzoni di queste nuove puntate: da Madonna agli Wham, da John Mellencamp a Huey Lewis.

Due chicche: un remix di “Baba O’Riley” degli Who in stile colonna sonora della serie, e "Never ending story" di Limahl (la colonna sonora del film "La storia infinita") cantata dagli attori Gaten Matarazzo e Gabriella Pizzolo.

La potete ascoltare qua

1. “Baba O’Riley” – The Who

2. “Things Can Only Get Better” – Howard Jones

3. “Material Girl” – Madonna

4. “Cold as Ice” – Foreigner

5. “She’s Got You” – Patsy Cline

6. “R.O.C.K. in the U.S.A.” – John Mellencamp

7. “Neutron Dance” – The Pointer Sisters

8. “Can’t Fight This Feeling” – REO Speedwagon

9. “Wake Me Up Before You Go-Go” – Wham!

10. “My Bologna” – “Weird Al” Yankovic

11. “Moving in Stereo” – The Cars

12. “Never Surrender” – Corey Hart

13. “Lovergirl” – Teena Marie

14. “Workin’ for a Livin’” – Huey Lewis & The News

15. “We’ll Meet Again” – Vera Lynn

16. “Never Ending Story” – Gaten Matarazzo e Gabriella Pizzolo