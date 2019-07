I Rolling Stones suonano una canzone dopo 50 anni

Grossa sorpresa per i fan dei Rolling Stones, al concerto dello scorso giovedì a Landover, nel Maryland. La band ha rispolverato una canzone che non suonava da ben 50 anni: “Mercy, Mercy” di Don Covay incisa per "Out of our heads" nel '65 ed eseguita dal vivo per l'ultima volta nel '69 ad Hyde Park, nel concerto londinese per Brian Jones, appena scomparso.

Il 5 luglio 1969, due giorni dopo la morte, per annegamento nella piscina della sua villa, i Rolling Stones resero omaggio all'ormai ex compagno di band (qualche settimana prima, il 13 giugno venne sostituip da Mick Taylor) di fronte a 250.000 persone

Ecco il video della performance dell'altra sera:

La tournée No Filter va avanti fino al 31 agosto, quando chiuderà a Miami dopo aver fatto tappa in diverse città degli Stati Uniti e del Canada come Ontario, Washington, New Orleans, Philadelphia, Houston e Seattle.