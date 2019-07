Francia, fan di Michael Jackson denunciano gli accusatori di "Leaving Neverland"

Non si placa la polemica relativa "Leaving Neverland", il discusso documentario, trasmesso pure in Italia (qua l'opinione del direttore Franco Zanetti). Come ricorderete, il film è basato sul racconto di Wade Robson e James Safechuck, che ricordano il loro rapporto da ragazzini con il Re del Pop, e spiegano le molestie che avrebbero subito e i relativi danni psicologici..

Ora, in Trancia, tre fan club di Michael Jackson hanno citato in giudizio Robson e Safechuck, rivolgendosi all' avvocato Emmanuel Ludot. Secondo la legge francese l'obbiettivo è ottenere una condanna per denuncia pubblica di una persona morta, e una cifra simbolica - un euro - di danni.

Billboard riporta che si è tenuta un'udienza ieri, giovedì 4 luglio, ad Orleans, a cui era presente anche un avvocato rappresentava Robson e Safechuck.