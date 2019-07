Florence and the Machine: esce un box per i 10 anni di "Lungs"

I Florence and the Machine celebreranno il decimo anniversario della uscita del loro album di debutto, “Lungs”, con un cofanetto che raggiungerà il mercato il 16 agosto.

L'edizione speciale sarà disponibile nel formato digitale e in quello fisico, oltre a un cofanetto deluxe rilegato in tela che ha un prezzo di 89,98 dollari che include l'album originale in vinile rosa con un LP di materiale in bonus, cartoline con immagini inedite dell'epoca e tre demo mai pubblicati, oltre a una rara versione acustica di "My Boy Builds Coffins" e a una cover di "Oh! Darling" dei Beatles, registrata dal vivo agli Abbey Road Studios.

Il cofanetto conterrà anche un numero di b side e rarità, tra cui le demo inedite di "My Best Dress", "Donkey Kosh" e "Postcards From Italy" e una demo di "Ghosts". Il vinile colorato in edizione limitata, verrà fornito anche con i codici per il download.

Tracklist:

LP 1

Side A

"Dog Days Are Over"

"Rabbit Heart (Raise It Up)"

"I'm Not Calling You a Liar"

"Howl"

"Kiss With a Fist"

"Girl With One Eye"

Sibe B

"Drumming Song"

"Between Two Lungs"

"Cosmic Love"

"My Boy Builds Coffins"

"Hurricane Drunk"

"Blinding"

"You've Got The Love"

LP 2

Side A

"Bird Song"

"My Boy Builds Coffins" (Acoustic)

"My Best Dress" (unreleased demo)

"Donkey Kosh" (unreleased demo)

"Hospital Beds"

"Falling"

Side B

"Ghosts" (demo)

"Postcards From Italy" (unreleased demo)

"Swimming"

"Are You Hurting The One You Love?"

"Oh! Darling" (Live at Abbey Road)